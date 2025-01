Erinnerungen an Shiffrin! Gibt es eine neue Ski-Dominatorin?

Nach ihrem Premierensieg am Semmering, inklusive Machtdemonstration mit 1,75 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte, bewies der Shootingstar im slowenischen Kranjksa Gora im zweiten Durchgang abermals Nervenstärke und ließ die zahlreich erschienen kroatischen Fans im Zielraum in Ekstase verfallen.

Nach den bisher schon starken Leistungen in diesem Winter könnte die Kroatin zur Slalom-Dominatorin in diesem Winter werden.

Leistung erinnert an Kostelic und Shiffrin

Doch auch bei einem Comeback der beiden bisherigen Top-Athletinnen scheint Ljutic nicht chancenlos. Die überragende Leistung beim Slalom in Österreich, wo die Kroatin gleich in beiden Läufen die Bestzeit auf den Hang zauberte, erinnerte stark an die besten Zeiten ihrer Landsfrau Kostelic oder der Ski-Dominatorin Shiffrin.