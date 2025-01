WM-Aus! Drama um deutschen Biathlon-Star

Bittere Kunde von Vanessa Voigt! Wie der deutsche Skiverband mitteilte, wird die 27-Jährige in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten und damit auch die anstehende WM in Lenzerheide verpassen.

Voigt musste aufgrund eines schweren Atemwegsinfekts über Weihnachten/Neujahr eine längere Trainings- und Wettkampfpause einlegen und brauche „weiterhin Zeit, um sich vollständig zu erholen“. Wie sehr Voigt noch beeinträchtigt ist, zeigte sich zuletzt bei ihren schwachen Ergebnissen bei den Heim-Weltcups in Oberhof (Platz 68 im Sprint) und Ruhpolding (Rang 70 im Einzel).

Voigt wird bei Instagram emotional

„Die Saison 2024/25 war von Anfang an ein echter Kampf“, schreibt Voigt, die im Sommer ihre Vorbereitung aufgrund mentaler Probleme zeitweise unterbrochen hatte : „Ein Auf und Ab, worunter nicht nur der Kopf, sondern zum Schluss vor allem mein Körper sehr gelitten hat. Ich habe es versucht, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist um zu handeln.“

Aus diesem Grund „und nach mehreren medizinischen Checks werde ich in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten: Aktuell finde ich kaum Worte und sicherlich wird es eine gewisse Zeit dauern bis ich diese wieder finde, aber an erster Stelle steht nun weiterhin: die Gesundheit!“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Voigt war bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften Mitglied der deutschen Frauen-Staffel, die 2023 in Oberhof Silber und 2024 in Nove Mesto Bronze geholt hatte.

Zwei Wochen vor Beginn der Titelkämpfe in der Schweiz hat der DSV vier Athletinnen und fünf Athleten für die WM nominiert. „Die Entscheidung über die Nominierung der fünften DSV-Athletin wird nach den ersten beiden Rennen der am Mittwoch beginnenden Europameisterschaften fallen“, heißt es in der Pressemitteilung.