Vierschanzentournee für Frauen - dann fällt die Entscheidung

„Ein entscheidendes Meeting wird im Mai stattfinden“, erklärte Hüttel sport.de . Dann treffen sich Vertreter der vier Veranstaltungsorte, der beiden Skiverbände und der FIS, um die Zukunft zu klären. Bei dem Wettkampf in Oberstdorf habe er schon intensive Gespräche mit Tournee-Präsident Manfred Schützenhofer geführt.

Two-Nights-Tour als Startsignal

Mit der Einführung der sogenannten Two-Nights-Tour im Winter 2023/2024 sendete der DSV bereits ein klares Signal. Diese Mini-Tournee umfasst die deutschen Stationen Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen – in umgekehrter Reihenfolge der Männer-Tournee –, die österreichischen Austragungsorte Innsbruck und Bischofshofen fehlen jedoch.

Frauen-Tournee? „Niemand, der das nicht möchte“

Ein Knackpunkt bleibt jedoch das fehlende Flutlicht an der Bergiselschanze in Innsbruck, was auch laut der FIS zwingend erforderlich ist. „Die Situation ist immer noch nicht final geklärt“, gab Hüttel zu.