Vierschanzentournee heute live im TV, Stream und Ticker - Auftaktspringen in Oberstdorf

SPORT1 29.12.2025 • 13:30 Uhr In Oberstdorf steigt am Montag das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee. Nach der starken Qualifikation kann sich mit Philipp Raimund auch ein Deutscher Chancen auf den Sieg ausrechnen.

Der Jahreswechsel steht bevor und damit auch eines der traditionsreichsten Events im Wintersport. Am Montag (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) steigt in Oberstdorf das Auftaktspringen der 74. Vierschanzentournee.

Seit 24 Jahren warten die deutschen Skispringer auf einen Nachfolger von Sven Hannawald, der den prestigeträchtigen Gesamtsieg 2002 erringen konnte. Auch der letzte Tagessieg von Andreas Wellinger liegt inzwischen bereits zwei Jahre zurück.

Vierschanzentournee 2025/26: So sehen Sie die das Springen in Oberstdorf live im TV, Stream und Ticker

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: ARD Mediathek, Discovery +

ARD Mediathek, Discovery + Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Skispringen: Raimund hinter Topfavorit Prevc

Als Zweiter der Qualifikation befeuerte Philipp Raimund die deutschen Tournee-Hoffnungen. Mit einem Traumsprung auf 132,5 m musste er sich am Sonntag nur dem Topfavoriten Domen Prevc geschlagen geben.

Der auch im Gesamtweltcup führende Slowene sprang mit 139,5 m allerdings in einer eigenen Liga. „Er ist einfach ein Flugphänomen, das muss man ganz ehrlich sagen. Da habe ich noch ein bisschen Weg dahin“, erklärte Raimund.

Insgesamt schafften es sechs der neun DSV-Adler in den Wettkampf: Auch Felix Hoffmann (12.), Pius Paschke (21.), Andreas Wellinger (39.), Constantin Schmid (44.) und Luca Roth (46.) sind dabei. Lokalmatador Karl Geiger verpasste hingegen als 53. erstmals seit 2013 den Wettkampf auf seiner Heimschanze.

Deutsches K.o.-Duell im ersten Durchgang

Bei den vier Einzelspringen der Vierschanzentournee wird der erste Durchgang nicht im klassischen Modus ausgetragen: Stattdessen gibt es 25 K.o.-Duelle, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren. Die Paarungen ergeben sich aus den Platzierungen in der Qualifikation.

Während Philipp Raimund in Oberstdorf gegen den Japaner Junshiro Kobayashi springt, kommt es zwischen Felix Hoffmann und Andreas Wellinger zum deutschen Duell.