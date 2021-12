Biathlon: Simon Schempp bei SPORT1 über Olympia 2022 in Peking und DSV-Team

Schempp: Ich denke, dass die absoluten Top-Leistungen auf wenige Schultern verteilt werden. Gerade im Frauenbereich sind mit Franzi (Preuß, Anm. d. Red.) und Denise (Herrmann, Anm. d. Red.) zwei starke Sportlerinnen am Start, die weit nach vorne kommen können – auch im Gesamtweltcup. Dann klafft aber vermutlich schon eine Lücke. Aber das erste Rennen hat gezeigt, dass auch die Jungen in der Lage sind, gute Ergebnisse einzufahren. Bei den Männern haben wir einige Athleten am Start, die läuferisch Akzente setzen können. Aber die Konstanz über eine ganze Saison war zuletzt das Problem. Wenn das verbessert wird, gibt es mehrere Kandidaten, die mal in die Top Ten laufen können. Gerade Benedikt Doll war in den letzten Jahren immer wieder in den Top Ten im Gesamtweltcup. Er hat das läuferische Vermögen dafür. Wenn er am Schießstand noch etwas stabiler wird, kann man von ihm auch Plätze unter den Top Five erwarten – vielleicht auch das Podium, wenn es richtig gut läuft.