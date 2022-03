Biathlon: Sperre für russische Wiederholungstäterin Ekaterina Glazyrina

Der Winter 2013/14 stand bereits im Dezember wegen eines folgenschweren Anti-Doping-Verdikts im Blickpunkt: Wegen der Punkteumverteilung infolge der nachträglichen Sperre von Glazyrina Landsmännin Olga Zaitseva zog die Norwegerin Tora Berger in der Gesamtabrechnung an der Finnin Kaisa Mäkarainen vorbei. Die IBU hat mittlerweile verfügt, dass Mäkarainen und Berger nun als gemeinsame Siegerinnen des Winters gelten, in dem Andrea Henkel in ihrer letzten Saison als Zehnte beste Deutsche war.