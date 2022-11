Biathlon-Star Preuß über heftige Krankheit: "Trommelfell wurde zwei Mal aufgeschnitten"

Damit reiht sich dieser Sommer in eine lange Liste von Rückschlägen, die in der Karriere der Lebensgefährtin von Simon Schempp ein ständiger Wegbegleiter sind. Im letzten Winter hatte sie sich bei einem Unfall auf einer Treppe in Annecy mehrere Bänder verletzt, was ihre Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking stark beeinträchtigte.