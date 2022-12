Verfolgung: Biathlet Rees knapp am Podest vorbei

Das Jagdrennen der Frauen beginnt um 14.15 Uhr (ARD und Eurosport), als beste Deutsche startet Anna Weidel an Position fünf (+26,6). Am kommenden Donnerstag beginnt der zweite Weltcup in Hochfilzen. Neben Sprintrennen und den Verfolgern stehen bei den Männern und Frauen auch Staffelrennen an.