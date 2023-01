Biathlon: Erfolg für deutsche Männer-Staffel in Ruhpolding

„Es war eine sehr interessante Staffel, auch weil Norwegen nicht von Beginn an vorne weg gelaufen ist. Auch Finnland und Österreich haben am Anfang stark mitgekämpft“, zeigte sich Bundestrainer Mark Kirchner im Anschluss in der ARD zufrieden und fügte hinzu: „Unsere vier Jungs haben mit nur vier Nachladern einen sehr, sehr guten Job abgeliefert. Unsere Mannschaft ist zurecht mit dem zweiten Platz belohnt worden.“