Biathlon-WM: Starker Doll meldet sich zurück - Bö im Einzel überirdisch

Die deutschen Biathlon-Männer jagen bei der Heim-WM in Oberhof weiter der ersehnten Medaille hinterher.

Beim historischen vierten Titel in Folge von Johannes Thingnes Bö landete Ex-Champion Benedikt Doll als bester Athlet des Deutschen Skiverbands (DSV) auf Rang fünf. Für Doll ist es damit eine Wiedergutmachung nach seinem schwachen Start in die WM. Unter anderem hatte er in der Mixed Staffel mit einer Strafrunde die Medaillenchancen der Deutschen zerstört.