Biathlon: Preisgeld-Ranking - Nur eine war besser als Herrmann-Wick

Zum Abschluss des Biathlon -Weltcups lief Denise Herrmann-Wick beim Saisonfinale in Oslo zum Sieg im Sprint und holte sich damit die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin.

Es war das krönende Ende einer beeindruckenden Karriere. Aber nicht nur sportlich dürfte die 34-Jährige mit drei Weltcupsiegen und dem WM-Titel im Sprint in dieser Saison zufrieden sein, auch finanziell hat sich der Winter gelohnt. Laut sport.de hat Deutschlands beste Biathletin in der vergangenen Weltcupsaison 219.100 Euro an Preisgeldern verdient. Bei den Frauen war lediglich Gesamtweltcupsiegerin Julia Simon erfolgreicher. Die Französin erlief sich 288.700 Euro.