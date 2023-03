Rösch fand Kirchner-Rücktritt "sehr überraschend"

Peiffer hatte seine Karriere jedoch bereits vor zwei Jahren beendet, Lesser nach den für ihn enttäuschenden Winterspielen 2022. Nach dem finalen Saisonrennen der Männer, die Kirchner in den vergangenen 13 Jahren als Leitender Disziplintrainer betreut hatte, zog dieser nun nach. "Der Abschied ist ihm sehr schwergefallen. Die Bilder nach dem Rennen haben für sich gesprochen", sagte Rösch.

Die Dominanz des norwegischen Gesamtweltcupsiegers Johannes Thingnes Bö, der bis zum Finale am Holmenkollen in Oslo diverse Rekorde knackte, kommt für Rösch nicht von ungefähr. "Wenn man Talent mit einer guten psychischen Ausgeglichenheit und Training verbindet, dann kommt so ein Jahrhunderttalent dabei heraus", sagte er. Bö sei "ein Ausnahmesportler ähnlich wie Mikaela Shiffrin im Ski alpin oder Armand Duplantis im Stabhochsprung".