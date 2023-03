Biathlon: Denise Herrmann-Wick weint bei großen Abschied hemmungslos

Biathlon-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat das letzte Rennen ihrer Karriere mit einer weiteren Top-Ten-Platzierung beendet - und ist danach von ihren Emotionen komplett übermannt worden.

Die 34-Jährige brach im Zielbereich in Tränen aus, weinte lang und hemmungslos süße Freuden- und Abschiedstränen.

„Es ist alles gerade total überwältigend. Dass es jetzt vorbei sein soll, geht mir nicht in den Kopf“, sagte Herrmann-Wick in der ARD: „Das letzte Rennen hat mir nochmal alles abverlangt.“

Denise Herrmann-Wick brach nach ihrem letzten Rennen in Tränen aus

Denise Herrmann-Wick im Abschiedsrennen Sechste

Einen Tag nach ihrem Sieg im Sprint landete die 34-Jährige beim Weltcupfinale in Oslo im Massenstart auf Rang sechs (3 Schießfehler/+57,1 Sekunden). Teamkollegin Hanna Kebinger verpasste als Vierte (1/+46,5) das Podest nur um drei Sekunden - es war das beste Karriere-Ergebnis der 25-Jährigen. (DATENCENTER: Das Endergebnis im Weltcup)

Der Sieg ging an die Schwedin Hanna Öberg (1 Fehler). Dahinter verabschiedete sich die dreimalige Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland (Norwegen), die wie Herrmann-Wick ihre Karriere beendet, mit Rang zwei (1/+22,6). Knapp vor Kebinger erreichte die Französin Anais Chevalier-Bouchet ebenfalls in ihrem letzten Rennen Platz drei (3/+43,7).

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Vanessa Voigt (3/+1:45,6) wurde zum Abschluss 14. und landete damit einen Platz vor Janina Hettich-Walz (3/+1:47,3). Für sie geht es nun in eine achtmonatige Pause. Der Beginn der neuen Saison ist für den 25. November in Östersund angesetzt. Höhepunkt des kommenden Winters werden die Weltmeisterschaften im tschechischen Nove Mesto (5. bis 18. Februar 2024) sein.

Neben Herrmann-Wick, Olsbu Röiseland und Chavalier-Bouchet hört auch Tiril Eckhoff auf, die wegen ihrer langwierigen gesundheitlichen Probleme infolge einer Corona-Infektion in diesem Winter gar nicht mehr am Start war.

Mehrere Einschnitte im deutschen und internationalen Biathlon

Am Vortag hatte sich Herrmann-Wick in ihrem letzten Sprintrennen wie schon in der Saison 2019/20 die kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung gesichert. Da der Sprint wegen zu starken Nebels am Freitag um einen Tag verschoben worden war, entfiel die Verfolgung.

Herrmann-Wick, die 2016 vom Langlauf zum Biathlon gewechselt war, schließt damit ihre Laufbahn ohne einen Weltcupsieg im Massenstart ab - eine leicht verschmerzbare Fußnote am Ende einer großen Karriere, die bei der Heim-WM in Oberhof ihre Krönung erfuhr.

Die Sächsin holte im Sprint ihren zweiten WM-Titel nach dem Verfolgungs-Gold in Östersund 2019, Silber in der Verfolgung und der Staffel rundeten die Festspiele ab. Schon im vergangenen Jahr hatte sich Herrmann-Wick mit Einzel-Gold in Peking einen Lebenstraum erfüllt - zudem gab es im Herbst ein privates Highlight, als sie ihren früheren Langlauf-Kollegen Thomas Wick heiratete.

Am vergangenen Dienstag verkündete Herrmann-Wick wie erwartet ihr Karriere-Ende - auch im deutschen Biathlon nicht der einzige Einschnitt in diesem Winter: Bereits im Februar hatte die dreimalige Staffel-Weltmeisterin Vanessa Hinz Schluss gemacht, an diesem Sonntag folgte noch der Rücktritt von Männer-Bundestrainer Mark Kirchner.

---------------