Biathlon: Brisantes Duell nach Betrugsskandal! Simon trifft auf betroffene Teamkollegin

Wie die Veranstalter des Martin Fourcade Nordic Festivals am Dienstag verkündeten, nehmen sowohl Simon als auch Braisaz-Bouchet beim Massenstart-Rennen am Samstag teil. Mit von der Partie sind auch prominente Namen wie Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer und Ingrid Landmark Tandrevold. Vanessa Voigt wird als einzige deutsche Teilnehmerin ebenfalls an den Start gehen.