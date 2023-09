Biathlon: Deutscher Überraschungssieg bei Comeback von Skandal-Biathletin

Die 25-Jährige aus Thüringen setzte sich bei ihrer erstmaligen Teilnahme in Annecy gegen die hochklassige Konkurrenz durch und überquerte nach vier Schießeinlagen als erste die Ziellinie. Über den zweiten Platz im Massenstart über 8,5 Kilometer freute sich Marketa Davidova aus Tschechien.

Biathlon: Doll verpasst Podium knapp

Die siegreiche Voigt war als einzige deutsche Teilnehmerin an den Start gegangen. Im Rennen der Herren landete Benedikt Doll, ebenfalls einziger deutscher Starter, auf einem guten fünften Platz.

Die deutschen Damen hatten am vergangenen Wochenende bei der Sommer-WM 2023 in Osrblie insgesamt vier Medaillen gewonnen. Als Nächstes stehen die Deutschen Meisterschaften vom 7. bis 10. September in Ruhpolding auf dem Programm.