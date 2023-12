Biathlon: Prominentes Sorgenkind reagiert auf Ausbootung

Im Jahr 2020 wechselte der schwedische Skilanglauf-Star Stina Nilsson - zweimalige Weltmeisterin und Sprint-Olympiasiegerin 2018 - in den Biathlon . Der Vorstoß in die Weltspitze ist der 30-Jährigen bislang allerdings nicht gelungen. Stattdessen musste Nilsson in dieser Woche den nächsten Tiefschlag einstecken.

Nach Rang 84 im Einzel und Rang 69 im Sprint beim Heim-Weltcup in Östersund strich Schwedens deutscher Nationaltrainer Johannes Lukas die glücklose Nilsson aus dem Weltcup-Kader , das prominente Sorgenkind wird am kommenden Wochenende durch das erst 20 Jahre alte Talent Sara Andersson ersetzt.

Stina Nilsson antwortet kämpferisch auf Biathlon-Ausbootung

Nilsson wurde in der Saisonvorbereitung durch Erkältungen und Krankheiten zurückgeworfen und ist noch weit von ihrer Bestform entfernt. Am Schießstand offenbarte sie einmal mehr bekannte Schwäche und auch auf der Loipe lief die Schwedin trotz ihrer Langlauf-Vergangenheit bei beiden Rennen nur hinterher. Schon im vergangenen Winter wurde Nilsson wegen schlechter Leistung aus dem Weltcup-Kader gestrichen und musste im IBU-Cup antreten.

Wegen ihrer Erfolge im Langlauf - in Schweden anders als in Deutschland ähnlich populär wie Biathlon - steht Nilsson in ihrer Heimat immer noch stark im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, was sich jüngst eher nochmal verstärkt hat dadurch, dass im vergangenen Frühjahr ihre Liebe zu Biathlon-Kollege Emil Nykvist öffentlich wurde.