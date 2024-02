Biathlon: "Dieses Gold wird immer einen schwarzen Schimmer haben"

Biathletin mit beklemmendem Auftritt

Die Ukrainerin Olena Bilossjuk gewann 2014 unter schon damals überschatteten Umständen Olympia-Gold in Sotschi. In einer ARD-Doku drückt sie unter Tränen ihre anhaltende Fassungslosigkeit über die gewaltsame Tragödie in ihrer Heimat aus.

Die ukrainischen Biathletinnen gewann 2014 bei Olympia in Sotschi Staffel-Gold

© IMAGO/USA TODAY Network