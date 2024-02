Biathlon: Dieser Rücktritt beendet eine goldene deutsche Ära

Angedeutet hatte er es schon im Vorjahr - nun zieht er tatsächlich die Konsequenzen: Ex-Weltmeister Benedikt Doll wird seine Biathlon -Karriere erwartungsgemäß nach der Saison beenden. Dies verkündete der 33-Jährige wenige Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Nove Mesto via Instagram .

Benedikt Doll will „mehr Zeit mit meiner Familie“

„Ich habe noch mal alles investiert, mein Bestes für mich und das Team gegeben, um in dieser Saison und bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto das Maximale rauszuholen“, sagte Doll. Er merke nun, „dass ich meine Energie jetzt in neue Projekte stecken möchte und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen will. Ich blicke auf eine erlebnisreiche Zeit zurück, die ich niemals missen möchte.“