Biathlon: Saison-Aus! Frühzeitiges Ende eines bitteren Winters

Frühzeitiges Ende eines bitteren Winters: Die französische Biathletin Caroline Colombo hat parallel zur WM in Nove Mesto ihre Saison für beendet erklärt - ohne dass sie ein Rennen hatte bestreiten können.

Die 27-Jährige hatte pausiert, seitdem im November eine Neuropathie bei ihr diagnostiziert worden war, eine Schädigung im Nervensystem: Es war die Ursache für chronische Müdigkeit, über die Colombo in der Saisonvorbereitung geklagt hatte.

Biathlon: Caroline Colombo verkündet Saison-Aus

„Die letzte Untersuchung beim Neurologen letzte Woche hat meine Chancen auf eine Rückkehr in den Wettkampf beeinträchtigt“, schrieb Colombo bei Instagram: „Die Nachrichten sind nicht schlecht, aber leider nicht gut genug, um in diesem Jahr noch an den Start gehen zu können. Es war eine komplizierte Zeit, aber ich habe viel daraus gelernt. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt eine andere Athletin bin.“