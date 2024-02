Biathlon: Saisonaus für Schweden-Star - Sorgenkind profitiert!

Am Holmenkollen in Oslo steigt ab Donnerstag einer der traditionsreichsten Weltcups im Biathlon -Sport, der außerdem die Schlussphase dieser Saison einläutet. Bei den Schweden gibt es schlechte Nachrichten, denn zwei bekannte Gesichter werden nicht antreten. Im Gegenzug erhält dafür ein altbekanntes Sorgenkind eine neue Chance.

Während also Linn Persson und Hanna Öberg nicht an den Start gehen werden, dürfen sich Fans auf die Rückkehr von Stina Nilsson freuen. Die Langlauf-Olympiasiegerin wurde zuletzt wegen schlechter Leistungen degradiert und musste im IBU-Cup antreten, kriegt nun aber eine neue Gelegenheit, um sich zu beweisen. Vor kurzem musste sie sich unter anderem noch gegen die Kritik von Trainer-Legende Wolfgang Pichler wehren.

Und auch in den kommenden Rennen könnte Nilsson wieder am Start sein, denn Persson wird in dieser Saison nicht mehr an antreten. Stattdessen wird sie sich einer Schulter-OP unterziehen, wegen der sie den Rest der Saison verpassen wird. Das teilte sie selbst mit.