Biathlon WM 2024 heute live im TV und Livestream: Sprint der Frauen mit Preuß

Zweiter Wettbewerb bei der Biathlon-WM in Tschechien: Franziska Preuß will sich nach der Enttäuschung bei der Mixed-Staffel heute im Sprint ( um 17.20 Uhr im LIVETICKER ) von ihrer besten Seite zeigen. Die deutsche Hoffnungsträgerin ist sie weiterhin.

Nach ihrer Strafrunde in der Staffel hatte sie sich als Schuldige für den verpassten Traumstart der deutschen Biathleten gefühlt. „Den Schuh muss ich mir anziehen. Mega bitter, es tut mir sehr leid für die anderen. Ich bin extrem enttäuscht von mir selber“, haderte die sonst so zuverlässige Schützin mit glasigen Augen.

Wer übertragt den Frauen-Sprint bei der Biathlon-WM LIVE im TV & Livestream?

Biathlon-WM: Preuß macht sich Vorwürfe

Klar ist: Für eine erfolgreiche WM werden die deutschen Skijägerinnen ihre Anführerin in Bestform brauchen. Schon im Sprint über 7,5 Kilometer am Freitag trägt Preuß wieder die großen Medaillenhoffnungen. Er mache sich „keine Sorgen um die Franzi“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling: „Die ist so gefestigt in diesem Jahr.“ In der Tat war die Mixed-Staffel ihr erstes wirklich schlechtes Rennen in dieser Saison - nie war sie schlechter als Neunte, stand dreimal auf dem Podest.