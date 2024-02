Biathlon-WM: Deutsches Materialdesaster! Wurde der DSV längst abgehängt?

Benedikt Doll tankte auf einer Joggingrunde im ungewohnten Sonnenschein von Nove Mesto Energie, Franziska Preuß testete ihre Schießabläufe. Am Ruhetag feilten die Hoffnungsträger der deutschen Biathleten allerdings auch mit den Verantwortlichen am Masterplan für die zweite WM-Woche. „Wir müssen alles auf links drehen“, forderte Sportdirektor Felix Bitterling.

Erst zum dritten Mal in diesem Jahrtausend blieben die deutschen Biathleten in der ersten WM-Woche ohne Medaille, angesichts der besorgniserregenden Materialprobleme besteht gar die Gefahr einer historischen Nullnummer. „Keine Panik“, forderte Männer-Coach Uros Velepec.

Biathlon-WM 2023 LIVE im TV, Stream & Ticker

Doch Hoffnung auf Besserung gibt es kaum. Zu krass waren die Nachteile in der Loipe bisher. Die Topathleten nahmen den Deutschen auf der Strecke meist deutlich mehr als eine Minute ab. Die Folge: Am Montagmorgen gab es in großer Runde mit allen Athleten, Trainern und Technikern ein Gespräch. Die ungewöhnliche Mischung aus warmen Temperaturen, Regen und Wind waren für den DSV bisher einfach zu viel.