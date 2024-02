Biathlon-WM: Diese Enttäuschung für Benedikt Doll ist doppelt bitter

„Es war ganz ordentlich, die zwei Fehler waren nicht nötig. Läuferisch war auch nicht optimal. Überall ein kleiner Makel“, sagte Doll, bester Biathlet des Deutschen Skiverbandes (DSV), nach einem enttäuschenden 13. Rang. Das deutsche Team stand damit bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto auch nach dem dritten Rennen mit leeren Händen da.

Den Titel holte sich Sturla Holm Lägreid und krönte einen norwegischen Dreifachsieg vor Johannes Thingnes Bö und Vetle Sjaastad Christiansen. Doll, der in diesem Winter bereits zwei Weltcups im Sprint gewinnen konnte, leistete sich zwei Schießfehler und lag 1:41,2 Minuten hinter Lägreid. Mit Blick auf den Verfolger am Sonntag (17.05 Uhr/ARD und Eurosport) über 12,5 km ist dies eine große Hypothek, selbst Platz drei ist schon 1:22,6 Minuten entfernt.

Biathlon-WM: Doll trotz Rückschlag kämpferisch

Auch Johannes Kühn (1/+1:41,9), Philipp Nawrath (1/1:44,3) und Philipp Horn (2/2:11,5) konnten sich im Sprint auf den Plätzen 14, 16 und 25 nicht wie erhofft in Szene setzen. Dabei war auch bei Nawrath nach einem Saisonsieg die Hoffnung groß gewesen.

„Mit einem Fehler“, sagte er deshalb in der ARD, „habe ich mir nach vorne schon mehr ausgerechnet. Aber ich konnte mich nicht so gut bewegen. Schade, dass nichts vorwärts ging. Auf der Strecke habe ich ganz schön kassiert.“ Er habe, ergänzte Kühn, „keine Erklärung für diesen Laufrückstand.“ Auch ARD-Experte Arnd Peiffer war ratlos: „Von Beginn an hatten die deutschen Männer keinen Zugriff.“