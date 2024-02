Biathlon-WM: Ex-Weltmeister Peiffer und Lesser kritisieren Benedikt Doll

Peiffer: „Benni, du bist jemand, der gewinnen kann“

Lesser: „Sein Anspruch muss mehr sein“

Doll, Sprint-Weltmeister 2017 in Hochfilzen, war mit zwei Weltcup-Siegen in derselben Disziplin im Rücken nach Nove Mesto - aber auch mit einer Formschwäche in den letzten Rennen. Vor seinem WM-Einstieg hatte Doll selbstbewusst erklärt, die Fehler erkannt und behoben zu haben. In Nove Mesto kämpft Doll aber bislang vergeblich gegen widrige Bedingungen, die auch mit Materialproblem zusammenhängen, die das deutsche Team erklärtermaßen plagen.

Das DSV-Team ist in der kompletten ersten WM-Woche ohne Edelmetall geblieben, wie bisher nur zweimal seit der Jahrtausendwende. Am Montag ist in Nove Mesto Ruhetag. Am Dienstag (17.10 Uhr) geht es bei den Frauen mit dem Einzel über 15 km weiter. Doll tritt am Mittwoch wieder in Einzel der Männer (ab 17.20 Uhr LIVETICKER) an.