Biathlon WM heute live im TV und Livestream: Einzel-Rennen der Damen

Nach der verpatzten ersten Woche hoffen die deutschen Biathletinnen am Dienstag auf Widergutmachung. Doch die DSV-Biathletinnen hatten in den bisherigen Rennen mit erheblichen Materialproblemen zu kämpfen. Vanessa Voigt ließ in dem Zusammenhang mit einem pikanten Interview aufhorchen. Kriegen die Deutschen ihre Wachs-Probleme für das Einzel-Rennen in den Griff?

Die besten Aussichten auf eine Medaille hat wohl Franziska Preuß. Die beste deutsche Athletin im Gesamt-Weltcup brachte ihr Team in der Mixed-Staffel aber durch einen Patzer am Schießstand um eine Medaille. Franziska Preuß hat versprochen, voll anzugreifen. „Ich möchte die Französinnen ärgern. Aber, ich muss die Brechstange daheim lassen, das hat noch nie funktioniert“, erklärte sie laut SID-Informationen.

Die Damen aus Frankreich, rund um Doppel-Weltmeisterin Julia Simon, sind auch im Einzel favorisiert. Die Französinnen konnten im Sprint und im Verfolger fünf von sechs möglichen Medaillen holen und stellten die Konkurrenz in den Schatten. Auch in der Mixed-Staffel gewann Frankreich Gold. Die Norwegerinnen blieben bisher hinter den Erwartungen zurück.

Das Damen-Einzelrennen wird (ab 17.10 Uhr) live im SPORT1-Ticker begleitet.

Wer übertragt das Einzel-Rennen der Damen bei der Biathlon-WM LIVE im TV & Livestream?

Biathlon-Wunderkind vor WM-Debüt

„Die Selina hat sehr gut trainiert, sowohl in Ridnaun als auch hier. Sehr stabil, sehr spritzig und auch am Schießstand wirklich gut“, begründete Bitterling den personellen Wechsel: „Sie hat einige Male gezeigt, dass sie läuferisch gut dabei sein kann. Sie hat es noch nicht an einem Tag zusammengebracht, dass Schießleistung und Laufleistung top sind. Nove Mesto wäre kein schlechter Platz dafür.“

Außerdem gehen Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz am Dienstag (17.10 Uhr) in die 15 Kilometer. Zum Weltcup-Auftakt in Östersund waren Preuß sowie Voigt in dieser Disziplin Zweite und Dritte geworden.

Biathlon-WM 2024: Alle Infos zum Einzel-Rennen der Damen im Überblick