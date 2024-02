Biathlon-WM: Zoff mit Kontrahent! Doll giftet nach Bronze

Eigentlich hätte Benedikt Doll rundherum zufrieden sein können nach seinem Bronze-Coup bei der Biathlon-WM in Nove Mesto. Und doch gärte da etwas ganz gewaltig in dem 33-Jährigen aus Titisee-Neustadt. Im Ziel lieferte sich Doll einen kräftigen Disput mit dem Schweden Jesper Nelin, am ZDF-Mikrofon klärte er schließlich auf.