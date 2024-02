Ein Biathlon-Abschied mit bitterer Note

Eigentlich hätte die Biathlon-WM in Nove Mesto für Tereza Jandova ein Karriere-Highlight werden können - stattdessen blickt die 22-Jährige als Zuschauerin auf den Jahreshöhepunkt in ihrem Heimatland. Wie auch auf alle anderen Events der Zukunft.

Diabetes bremste Biathlon-Talent aus

Jandova leidet an Diabetes, was im August 2022 diagnostiziert worden war. Zwar lernte die 22-Jährige, mit der Krankheit umzugehen - via Social Media gab sie oft Einblicke in ihren Diabetes-Alltag -, wurde jedoch im Biathlon letztlich zu stark davon zurückgeworfen.