Biathlon: Ex-Weltmeister Doll führt DSV-Aufgebot in Holmenkollen an

Ex-Weltmeister Benedikt Doll führt auf seiner Abschiedstournee erwartungsgemäß das Aufgebot der deutschen Biathleten beim Weltcup am Holmenkollen an.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, gehen bei den Rennen in Norwegen dieselben zwölf Athletinnen und Athleten wie bei der nicht zufriedenstellenden WM in Nove Mesto an den Start.