Biathlon: Die Goldene Generation um Doll und Co. ist Geschichte

Eine Epoche, die just an dem Ort begann, wo Doll seine erfolgreiche Karriere mit einer letzten WM-Medaille krönte.

In Nove Mesto liefen vor elf Jahren Arnd Peiffer, Erik Lesser und Simon Schempp zu WM-Bronze, damals noch mit Andreas Birnbacher statt Doll. Der triumphierte als 22-Jähriger zur selben Zeit noch im bulgarischen Dansko bei den Europameisterschaften in der Verfolgung, wurde aber schon wenig später zum integralen Bestandteil des deutschen Erfolgs-Quartetts.

Und wer kann besser einschätzen, was Doll draufhat als seine früheren Kollegen, die in den vergangenen Jahren für so viele Erfolge im deutschen Biathlon gesorgt haben?

Für das deutsche Quartett war es nicht die erste Medaillen-Party, die die vier Jungs zusammen feierten. Schon zwei Jahre zuvor hatten sie in gleicher Formation bei der WM in Oslo Silber gewonnen und mussten sich nur dem Norweger-Quartett um Ole Einar Björndalen und den Bö-Brüdern geschlagen geben.

Ihm folgten Peiffer zwei Monate später und Lesser im März 2022 in den Ruhestand. Jetzt stellt auch Doll seine Ski und Gewehre in die Ecke.

Ob es in absehbarer Zeit ein ähnlich erfolgreiches Quartett in Deutschland geben wird, steht in den Sternen. Seit drei Jahren haben deutsche Männer-Staffeln in den verschiedensten Formationen bei Großereignissen keine Medaillen mehr gewonnen.