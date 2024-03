Biathlon: Doll und Co. auf Rang fünf

Auch die deutsche Mixed-Staffel hat zum Abschluss des Weltcups in Oslo den zweiten Podestplatz für den Deutschen Skiverband (DSV) verpasst. Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Philipp Nawrath und Benedikt Doll belegten am legendären Holmenkollen den fünften Rang. Am Samstag war Doll im Massenstart Zweiter geworden.