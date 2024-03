Biathlon-Star zieht Konsequenzen: "Ich möchte einen Neuanfang wagen"

Wie die ehemalige Olympiasiegerin Denise Hermann-Wick wagte auch Stina Nilsson den Sprung vom Skilanglauf zum Biathlon . Die Schwedin hat auch vier Jahre nach ihrem Wechsel, insbesondere am Schießstand, noch Luft nach oben.

Aus diesem Grund kündigte Nilsson jetzt drastische Veränderungen für die Zukunft an. „Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu ändern. Ich möchte einen Neuanfang wagen, den Schaft wechseln, das System ändern, um mit einem brandneuen Gewehr zu beginnen“, zitiert die schwedische Zeitung Expressen die 30-Jährige.

Mit ihren Leitungen im zurückliegenden Winter ist Nilsson nicht vollumfänglich glücklich. „Sicher, es gibt Lichtblicke, wo ich mit meiner Leistung zufrieden bin, der IBU-Cup mit den Podiumsplätzen und ein schöner Abschluss in Canmore, wo ich im Weltcup-Sprint alles richtig gemacht habe. Aber alles in allem hatte ich mir mehr vorgenommen“, bilanzierte sie.

Biathletin spricht Klartext: „Nicht das erreicht, was ich kann“

Den Saisonauftakt hatte Nilsson noch im Weltcup in Östersund absolviert. Anschließend startete die Biathletin vorerst nur im zweitklassigen IBU-Cup, wo sie am Ende in der Gesamtwertung den 14. Platz belegte.