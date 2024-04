Biathlon: Norwegen-Star wird aus Kader verbannt

Bei keiner Nation ist die Leistungsdichte im Herren- Biathlon so hoch wie bei den Norwegern. Wer als norwegischer Athlet nicht performt, der muss sehen, wo er bleibt. Das bekam nun auch Filip Fjeld Andersen zu spüren. Der nationale Biathlonverband hat in dieser Woche das Aus für den 24-Jährigen im Elite-Kader verkündet.

Andersen erlebte „eine Menge Frust und viele Rückschläge“

Andersens letzter Auftritt im Weltcup datiert vom Saisonfinale 2022/23, als er im Massenstart von Oslo den letzten Rang belegte. In der vergangenen Saison schaffte er es kein einziges Mal in die starke Weltcup-Mannschaft der Skandinavier. Stattdessen musste sich der junge Athlet zunächst mit einem Platz im zweitklassigen IBU-Cup begnügen.

Statt an der Form früherer Tage anzuknüpfen, musste der Mann aus der Nähe von Oslo am Fernseher dabei zuschauen, wie seine Teamkollegen eine WM-Medaille nach der anderen einsackten und den Weltcup mehr denn je dominierten. Am Saisonende wurden die ersten fünf Plätze in der Gesamtabrechnung allesamt von Norwegern besetzt.