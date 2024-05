Biathlon: Drei deutsche Asse degradiert!

Besonders hart ist die Rückstufung für Weidel und Frühwirt, denn beide waren im vergangenen Winter noch in der höchsten deutschen Lehrgangsgruppe. Während Frühwirt nun wie auch Wiesensarter, die in der zweithöchsten Lehrgangsgruppe war, als Kaderathletinnen ohne Lehrgangsgruppe eingestuft ist, ist Weidel nicht mehr in der deutschen Kaderstruktur vertreten.