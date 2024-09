Ein Tag, der die Biathlon-Welt erschütterte

Hanevold, der nur 49 Jahre alt wurde, blieb in Erinnerung als Muster an Ehrgeiz und besonderem Verständnis für seinen Sport. In Norwegen war er bis zuletzt als TV-Experte präsent gewesen, umso mehr schockierte sein plötzlicher Tod.

Hanevold holte zweimal Staffel-Gold mit Björndalen

Hanevold gewann 1998 in Nagano Olympia-Gold im Einzel sowie 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver in der Staffel, zu der jeweils auch Hanevolds legendärer Weggefährte Ole Einar Björndalen gehörte. In Vancouver war Hanevold - der auch fünf WM-Titel holte - bereits 40 Jahre alt gewesen.