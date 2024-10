Deutscher Biathlon-Star zeigt Babybauch!

Die deutsche Biathletin Janina Hettich-Walz bereitet sich derzeit auf ihre Mutterrolle vor. Danach will sie im Biathlon wieder voll angreifen. Welche Pläne sie hat, verrät sie nun in einem Interview.

Ende November startet der Biathlon-Weltcup in seine neue Saison. Während sich die Athleten auf den Auftakt im finnischen Kontiolahti am 30. Novembe r vorbereiten, steht für Biathletin Janina Hettich-Walz etwas ganz anderes auf dem Programm. Die 28-Jährige bereitet sich auf ihre Mutterrolle vor, stolz postete die Silbermedaillengewinnerin der Weltmeisterschaften 2021 in Nove Mesto ein Foto von ihrem Babybauch. Mit „Halbzeit“ kommentierte Hettich-Walz das Foto.

„Solange es mir gut geht, möchte ich weitertrainieren und mich so lange wie möglich fit halten. Mein Ziel ist es, in der Saison 2025/26 wieder Teil der Mannschaft zu sein und an den Olympischen Spielen in Mailand teilzunehmen“, erklärte Janina Hettich-Walz.