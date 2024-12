Biathlon LIVE: Sprint der Männer heute im Free-TV, Stream & Ticker

Der Biathlon-Weltcup macht Station im französischen Annecy-Le Grand Bornand. Am Donnerstag steht der Sprint der Männer auf dem Programm. So können Sie das Rennen live verfolgen.

Biathlon in Annecy-Le Grand Bornand: Sprint der Männer heute LIVE im TV und Stream

Neben Nawrath gehen für das deutsche Team in der französischen Alpenregion noch Philipp Horn, Simon Kaiser, Johannes Kühn, Danilo Riethmüller und Justus Strelow an den Start. Um 14.20 Uhr fällt der Startschuss beim Sprint über 10 Kilometer.

Biathlon: Nawrath und Co. kämpfen gegen französisch-norwegische Dominanz

Bei den Männern versuchen Nawrath und Co. einmal mehr die französisch-norwegische Dominanz zu durchbrechen und zurück zu alter Stärke zu finden. Das Team um Nawrath startete schwach in die Saison. Lediglich Riethmüller konnte mit einem vierten Platz im Massenstart von Kontiolahti überzeugen.

Der Sprint am Donnerstag bildet den Auftakt für das Biathlon-Wochenende in Annecy-Le Grand Bornand. Am Freitag gehen die Damen mit der formstarken Franziska Preuß im Sprint an dem Start. Weiter geht es mit den Verfolgungsrennen am Samstag. Zum Abschluss finden am Sonntag die beiden Massenstarts statt.