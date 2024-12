Ex-Biathlet besorgt: "Man kann nur neidisch sein"

Naturgemäß gehören Rücktritte von erfolgreichen Sportler zu Karrieren dazu, so auch im Biathlon . So beendeten beispielsweise Denise Herrmann-Wick, Vanessa Hinz oder auch Benedikt Doll mittlerweile ihre Karrieren und sorgten für große Lücken, die es zu schließen gilt.

Auf Norwegen „kann man nur neidisch sein“

„Dann musst du alles richtig machen“

Lesser sehe das System der Biathlon-Ausbildung in Deutschland nicht als Problem: „Ich glaube, wenn du 100 Athleten zur Verfügung hast, dann ist es einfach, daraus zwei Top-Athleten zu finden, zu formen, und dann ist es auch egal, was du mit ihnen trainierst. Wenn du aber nur zehn Athleten hast, also ein Zehntel davon, und davon zwei rauspickst, dann musst du alles richtig machen“, erklärte der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2014 in Sotschi.