Biathlon LIVE im Free-TV, Live-Stream & Ticker - Sprint der Männer

Die deutschen Biathleten quälen sich mit einem Kopfproblem herum: Bei der WM-Generalprobe in Antholz geht es nun mit dem Sprint los.

Die Frauen haben es vorgemacht, können die deutschen Biathlon -Männer nachziehen? In Antholz steht am Freitag auch für die DSV-Herren der Sprint auf dem Programm.

Biathlon live: So können Sie den Sprint der Männer in Antholz heute verfolgen

Das Problem der deutschen Biathlon-Männer

Während die Frauen um Franziska Preuß schon gut in Form sind, hakt es bei den Männern gewaltig. Vor allem am Schießstand gibt es immer wieder Probleme.

Philipp Nawrath und Danilo Riethmüller sind im Lauf zwar häufig im Spitzenfeld zu finden, doch mit dem Gewehr in der Hand ist die Konkurrenz zu häufig besser. „Das Problem sitzt zwischen den Ohren“, sagt Felix Bitterling, Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV), jüngst.

Konstant gut schießt derweil Justus Strelow, der ist allerdings nicht schnell unterwegs. Und so sind bisher nur Nawrath und Riethmüller auf einem Weltcup-Podium gelandet (beide je einmal, ein Sieg war nicht dabei).

In Antholz stehen bei den Männern am Samstag noch die Staffel (14:55 Uhr) und am Sonntag die Verfolgung (14.45 Uhr) auf dem Programm.