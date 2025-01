Das gab es im Biathlon seit fünf Jahren nicht!

Fillon Maillet beendet lange Durststrecke

„Es war ein steiniger Weg, um an diesen Punkt zu kommen“, wird Fillon Maillet nach seinem Sieg in französischen Medien zitiert: „Ich habe mir in den letzten zwei Jahren viele Fragen gestellt. Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel. Wieder oben auf dem Podium zu stehen, ist mit vielen Emotionen verbunden.“

Erster Dreifachsieg seit Ära Fourcade

Am Samstag stehen die Verfolgungen (12.30 Uhr und 14.45 Uhr) an, bevor am Sonntag das Wochenende in Oberhof mit der Single-Mixed- (12.20 Uhr) und Mixed-Staffel (14.30 Uhr) abgeschlossen wird.