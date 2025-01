Biathlon-Stars setzen Zeichen in Oberhof: "Mir fehlen die Worte"

Norwegen feiert bei der Biathlon-Verfolgung in Oberhof einen Dreifachsieg. Nach dem Erfolg richten sich die Skandinavier mit einer emotionalen Geste an den Ukrainer Dmytro Pidrutschnyj.

Emotionale Bilder beim Biathlon in Oberhof: Die norwegischen Skijäger Sturla Holm Laegreid, Tarjej Bö und Johannes Thingnes Bö haben in Oberhof einen Dreifachsieg in der Verfolgung bejubelt - und anschließend ein Zeichen für den ukrainischen Kollegen Dmytro Pidrutschnyj gesendet.