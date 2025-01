Bittere Gewissheit bei Biathlon-Topstar

Neuer Fokus auf Olympia 2026

Ursprünglich sollte Vittozzi Mitte Januar in Ruhpolding wieder ins Weltcup-Geschehen eingreifen, um sich anschließend auf die Biathlon -WM im Februar vorzubereiten. Nach dem erneuten Rückschlag liege der Fokus jetzt „voll und ganz auf dem großen Ziel Olympia 2026“. In etwas mehr als einem Jahr starten die Winterspiele in Vittozzis Heimatland Italien.

In Mailand und Cortina d´Ampezzo will die Gewinnerin des Gesamtweltcups der vergangenen Saison auch bei den Olympischen Spielen nach einer Goldmedaille greifen. 2018 gewann sie in Pyeongchang Bronze in der Mixed-Staffel.