Biathlon-WM: Preuß-Coup hat kuriose Folgen für den Bundestrainer

Franziska Preuß siegt in der Verfolgung und wird Weltmeisterin. Der Coup hat kuriose Folgen für Bundestrainer Sverre Olsbu Roiseland.

Im Zielbereich formte Franziska Preuß mit einem breiten Grinsen im Gesicht zwei Finger zu einer Schere und fiel Bundestrainer Sverre Olsbu Roiseland überglücklich in die Arme. Die 30-Jährige hatte kurz zuvor bei der Biathlon-WM in Lenzerheide (Schweiz) die Goldmedaille in der Verfolgung gewonnen - und damit auch für eine neue Frisur beim Coach gesorgt.