Biathlon heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Staffel der Männer und Frauen in Nove Mesto

Beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto stehen heute die Staffeln der Männer und Damen auf dem Programm. Beide Teams wollen das Podest angreifen.

Während die Männer nach zuvor durchwachsenen Weltcup-Ergebnissen Bronze gewinnen konnten, verpasste die Damen-Staffel überraschend das Podest . Beim Weltcup in Nove Mesto wollen jetzt beide Teams wieder auf das Podium laufen.

Biathlon: Staffel der Männer und Frauen in Nove Mesto heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Als Erstes starten die Männer um 13:50 Uhr in die Loipe. Die Damen rund um die Gesamtweltcupführende Franziska Preuß starten um 16:45 Uhr.

Männer wollen WM-Schwung mitnehmen

Die Männerstaffel will in Nove Mesto an den Erfolg von der WM angreifen. Dort konnte das Quartett durchaus überraschend auf das Podium laufen und Bronze holen.