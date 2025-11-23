Biathlon: Deutsche Hoffnung bangt um Weltcup-Ticket

Dominik Hager 23.11.2025 • 17:23 Uhr Wer komplettiert das deutsche Biathlon-Damenteam? Während fünf Tickets vergeben sind, sind zwei Plätze noch offen. Gerade eine deutsche Hoffnung bangt um ein Ticket.

Während die Plätze im Herren-Team vor dem Biathlon-Weltcup-Auftakt in Östersund bereits vergeben sind, geht es im Damen-Team noch mächtig zur Sache. Franziska Preuß, Julia Tannheimer, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz sind gesetzt, jedoch bleiben zwei Tickets übrig.

Um diese kämpfen die deutschen Athletinnen bei Qualifikations-Rennen in Ruhpolding. Ein gewaltiges Ausrufezeichen konnte zunächst Anna Weidel setzen. Die 29-Jährige gewann am Samstag das Einzel-Rennen über 12,5 Kilometer und manövrierte sich auf die Pole Position.

Weidel muss am Sonntag verzichten: Fichtner trumpft auf

Umso bitterer ist für Weidel, dass sie im Sprint-Rennen am Sonntag passen musste. „Anna hat auf ärztlichen Rat das Rennen heute nicht mehr bestritten“, sagte der DSV auf Anfrage von chiemgau24. Noch ist offen, ob die hervorragende Schützin dennoch ein Ticket erhält.

Gute Karten dürfte jedenfalls auch Marlene Fichtner haben. Nach Platz sechs am Samstag konnte die 22-Jährige mit einem Sieg am Sonntag überzeugen. Fichtner traf alle Scheiben und setzte sich vor Julia Kink und Sophia Schneider durch.

Am Samstag hatten noch Stefanie Scherer und Hanna Kebinger die Plätze zwei und drei belegt. Letztere zeigte ein lang ersehntes Lebenszeichen.

Die 27-Jährige gewann bei der WM 2023 mit der Staffel Silber und galt als große deutsche Hoffnung, ehe sie von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Gerade sie muss nun um ein Ticket bangen.

Biathlon-Weltcup startet in Östersund: Kader-Entscheidung am Montag

Die Entscheidung bezüglich der Startplätze soll am Montag bekannt gegeben werden. Klar ist jedenfalls, dass die unterschiedlichen Ergebnisse es den Trainern nicht leicht gemacht haben. Während die Quali-Rennen laut Chiemgau24 zu 60 Prozent in die Entscheidung einfließen, machen die Resultate der Deutschen Meisterschaften 40 Prozent aus.

Der Biathlon-Weltcup startet am 29. November im schwedischen Östersund. Das erste Rennen für die Damen steht um 13:15 Uhr (im LIVETICKR), ehe die Herren wenige Stunden später (ab 16:55 Uhr im LIVETICKER) in die Saison starten.