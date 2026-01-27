Biathlon: Puff spricht über Zusammenbruch - "Hatte zwei Panikattacken"

Curdt Blumenthal 27.01.2026 • 16:50 Uhr Johanna Puff bricht beim IBU-Weltcup in Obertilliach während des Rennens zusammen. Nun gibt die Biathletin tiefe Einblicke in ihre Horror-Erfahrung.

Biathletin Johanna Puff hat sich zu ihrem Zusammenbruch und der im Anschluss diagnostizierten Herzmuskelentzündung geäußert.

„Ich erinnere mich vor allem an einen extremen Druck auf der Brust und massive Atemprobleme. Ich habe alles noch mitbekommen, auch den Abtransport mit den Notärzten. Ich hatte zwei Panikattacken“, berichtete die 23-Jährige im Interview mit web.de.

Puff war beim IBU-Cup in Obertilliach im vergangenen Dezember während des Verfolgungsrennens zusammengebrochen und musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Erst später wurde bei der Biathletin eine Herzmuskelentzündung festgestellt.

Puff: „Nichts hat darauf hingedeutet“

Als besonders schwer beschreibt Puff die lange Ungewissheit über ihren Gesundheitszustand. „Nichts hat darauf hingedeutet, was es sein könnte. Ich dachte nur: Es fühlt sich nicht normal an, aber keine Untersuchung gibt mir eine Antwort. Das war extrem belastend“, betonte die Wintersportlerin.

Ein weiterer Schlag für Puff war der plötzliche und bis heute unaufgeklärte Tod des Biathleten Sivert Guttorm Bakken. Der Norweger hatte in der Vergangenheit ebenfalls eine Herzmuskelentzündung.

„Das war extrem schlimm zu hören. Direkt nach meiner Diagnose habe ich schon gedacht: Oh Gott“, erzählt Puff.

Biathlon-Saison ist für deutsche Athletin beendet

In den kommenden Tagen rechne die Deutsche mit medizinischen Befunden, ob sie langsam wieder ins Training einsteigen könne. Eine Rückkehr noch in dieser Saison hält Puff allerdings für ausgeschlossen.