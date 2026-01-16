Newsticker
Biathlon>

Wintersport: Olympische Spiele für Biathlon-Star in Gefahr?

Biathlon-Star bangt um Olympia

Ingrid Landmark Tandrevold wird auch in Ruhpolding nicht zum Einsatz kommen. Gesundheitliche Probleme könnten nun auch die Olympia-Teilnahme der Star-Biathletin in Gefahr bringen.
Curdt Blumenthal
Ingrid Landmark Tandrevold wird auch in Ruhpolding nicht zum Einsatz kommen. Gesundheitliche Probleme könnten nun auch die Olympia-Teilnahme der Star-Biathletin in Gefahr bringen.

Norwegens Biathlon-Star Ingrid Landmark Tandrevold wird auch die beiden Einzel-Entscheidungen beim Weltcup in Ruhpolding verpassen.

Teammanager Per Arne Botnan sagte dem norwegischen Fernsehsender NRK, dass die 29-Jährige immer noch gesundheitlich zu angeschlagen sei, um am Sprint (Freitag ab 14.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) teilzunehmen.

Damit kann die Athletin automatisch auch nicht am Verfolgungswettkampf am Sonntag teilnehmen.

Tandrevold erlebt Biathlon-Saison zum Vergessen

Tandrevold verpasste am Mittwoch bereits den Staffel-Wettbewerb in Ruhpolding und präsentierte sich in der bisherigen Saison weit unter ihren Möglichkeiten.

Einzig beim Einzelwettkampf in Östersund schaffte es die Norwegerin in die Top 20. Zumindest mit der norwegischen Staffel kamen drei Podestplätze zustande.

Olympia für Tandrevold in Gefahr?

Trotzdem muss die Biathletin nun um ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Norditalien bangen.

Der norwegische Verband hatte bereits verlauten lassen, das finale Olympia-Aufgebot nach dem Weltcup-Wochenende in Ruhpolding bekanntgeben zu wollen.

Beim Weltcup in Nove Mesto soll nur noch der norwegische B-Kader an den Start gehen.

Hoffnung darf der Biathletin machen, dass lediglich Maren Kirkeeide und Karoline Knotten fest für die olympischen Wettbewerbe in Antholz vorgesehen sein sollen. Damit wären noch vier Plätze im Aufgebot der Norweger frei.

Tandrevold gewann in ihrer Karriere bereits 23 Weltcup-Rennen und vier Mal Gold bei Weltmeisterschaften.

