"Unfassbar!" Deutschland hat eine neue Wintersport-Sensation

Der neue Europameister durchbrach wenige Wochen vor der WM in Winterberg die Dominanz von Weltmeister Johannes Lochner und Olympiasieger Francesco Friedrich - und macht aus dem Dauerduell plötzlich einen Dreikampf.

Adam Ammour: Doppel-Coup in Lettland

Erst am Samstag hatte der 22 Jahre alte Junioren-Weltmeister auf der kniffligen Bahn von Sigulda seinen ersten Sieg im Weltcup gefeiert, am Sonntag folgte dann die Krönung zum Europameister. „Besser hätte man sich das Wochenende nicht vorstellen können“, sagte Ammour nach seiner Fabelfahrt mit Bahnrekord im zweiten Lauf: „Vor allem, weil ich jetzt noch mit meinem Bruder am Start war. Das fühlt sich einfach umso besser an.“