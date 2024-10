Schwere Vorwürfe! Bob-Anschieber spricht nach Horror-Unfall

Der 13. Februar 2024 sollte das Leben von Sandro Michel von einem Augenblick auf den anderen verändern. An diesem besagten Tag verletzte sich der Bob-Anschieber im Eiskanal von Altenberg lebensgefährlich . Rund acht Monate danach schilderte der Schweizer auf Instagram die dramatischen Folgen, die ihn noch bis heute begleiten und kritisiert die Sicherheitsvorkehrungen am Unfallort.

„Für viele von euch ist es vermutlich nicht mehr allzu präsent, aber für mich ist es immer noch allgegenwärtig. Jeden Tag werde ich durch Therapien, die Einschränkungen im Alltag oder die riesigen Narben, die meinen Körper jetzt zeichnen, daran erinnert», beschreibt der Aargauer seine Situation in einem ausführlichen Statement auf Instagram. «Die Situation belastet mich stärker als ich mir eingestehen will“, so Michel. Sein nächstes Ziel sei vorerst mal, wieder ohne Gehstock zu laufen.

Michel ist heilfroh, dass er diesen Unfall überhaupt überlebt hat. „Mein Bein hing lediglich noch an etwas Haut und einigen Muskelsträngen. Nur dank der hervorragenden Reaktion der Rettungskräfte vor Ort und der unglaublichen Arbeit der Ärzte in Dresden bin ich am Leben und habe noch beide Beine.“

Auch Lochner gestürzt

Bereits wenige Wochen nach seinem Unfall hatte Michel schwere Vorwürfe gegen den Betreiber erhoben , die er jetzt noch einmal erneuerte. Denn bereits vor dem Sturz des Schweizer Schlittens war es am gleichen Tag zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Da war der deutsche Top-Pilot Johannes Lochner an der gleichen Stelle gestürzt. Auch hier war der Anschieber aus dem Bob gestürzt und anschließend fast überfahren worden.

Der Bob-Anschieber kritisiert daher die Sicherheitsvorkehrungen in Altenberg und begründet dies so: „Allerspätestens zu dem Zeitpunkt hätte man doch sehen müssen, was passieren kann. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum man auf den Vorfall am Morgen nicht eingegangen ist, und nicht alles daran gesetzt hat, eine Wiederholung zu verhindern.“