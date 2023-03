Nordische Ski-WM 2023: Riiber - Rekordmann mit Beigeschmack

Einerseits, weil der Norweger ihm derzeit eine Bestmarke nach der nächsten abjagt - am Samstag könnte Riiber den Sachsen mit Gold von der Großschanze als Rekordweltmeister der Nordischen Kombination ablösen. Aber dann ist da eben noch die Abgezocktheit des Skandinaviers, die andere auch Unsportlichkeit nennen.

„Er zieht volle Kanne rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Das finde ich persönlich nicht sportlich“, sagte Frenzel und fügte an: „Für mich wird das auch immer einen faden Beigeschmack bei ihm haben.“

Rekordjagd von Riiber im Gesamtweltcup unterbrochen

Der Erfolg gibt Riiber recht, in Planica kann er am Samstag im vierten Rennen das vierte Gold und das bereits achte seiner Karriere holen.

Was Frenzel und Weinbuch eint, ist dann auch der Respekt vor der sportlichen Leistung der Reizfigur Riiber. Der bei Olympia genau wie Frenzel noch von Corona ausgebremste Topstar hält mit 53 Weltcupsiegen schon jetzt einen kaum zu brechenden Rekord, obwohl er gerade einmal 25 Jahre alt ist.

Allzu lange wird Frenzel also den Titel des Rekordweltmeisters nicht behalten, selbst wenn sein Rivale am Samstag ( Springen 10.30 Uhr, Skilanglauf 15.00 Uhr im LIVETICKER ) patzen sollte.

Immerhin: Frenzels fünf Triumphe in Folge im Gesamtweltcup wird der zuletzt lange erkrankte Riiber so schnell nicht einholen - schon jetzt steht fest, dass in diesem Winter ein anderer die Kristallkugel gewinnen wird.