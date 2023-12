Kombination: Armbruster beim Saisonstart Siebte

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist mit Rang sieben in Lillehammer in die Weltcup-Saison gestartet. Die WM-Zweite war nach einem ordentlichen Sprung auf 91,5 m als Zehnte in die Loipe gegangen und machte dort noch Boden gut. Angeführt von Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen feierte Gastgeber Norwegen einen Dreifachsieg.

"Ich habe mich im Springen nicht so sicher gefühlt, weil es in den letzten Wochen nicht so überragend ging. Daher bin ich total zufrieden", sagte Armbruster im ZDF. Die 17-Jährige hatte vergangene Saison in sieben der zehn Wettkämpfe auf dem Podest gestanden und als Krönung zweimal Silber bei der WM geholt.